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Видео: "Фольксваген" сбил светофор в результате ДТП в Приморском районе

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Сведения о пострадавших уточняются.

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Парашютной улицы и Маршала Новикова. Один из них влетел в светофор.

Инцидент произошел 18-го октября в районе 23:20. Одним из участников ДТП стал каршеринговый автомобиль. В результате аварии машины оказались на переходном переходе.

По предварительным данным, все остались живы. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается, однако на место приезжала скорая помощь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Наставников иномарка насмерть сбила 91-летнюю женщину. 

Видео: Piter.TV

Теги: дорожный знак, дтп, момент дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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