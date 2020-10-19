Видео: "Фольксваген" сбил светофор в результате ДТП в Приморском районе

Сведения о пострадавших уточняются.

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке Парашютной улицы и Маршала Новикова. Один из них влетел в светофор.

Инцидент произошел 18-го октября в районе 23:20. Одним из участников ДТП стал каршеринговый автомобиль. В результате аварии машины оказались на переходном переходе.

По предварительным данным, все остались живы. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается, однако на место приезжала скорая помощь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Наставников иномарка насмерть сбила 91-летнюю женщину.

Видео: Piter.TV