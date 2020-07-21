Иномарка вылетела на тротуар на Парашютной улице

В аварии никто не пострадал.

Днем 21-го июля на севере Петербурга авто перевернулось после столкновения с другой машиной. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей происшествия, один из автомобилистов ехал на красный свет. Инцидент произошел на перекрестке Парашютной улицы и Сизова. В результате столкновения машины вылетела на тротуар.

Как Piter.TV узнал от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, обошлось без пострадавших. На место прибыли спасатели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник при прохождении квеста.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"