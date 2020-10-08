Видео: дорогостоящий Porsche попал в ДТП на Невском

Столкновение двух авто задело еще одну легковушку.

Днем 8-го октября в центре Петербурга произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Машины заняли несколько полос для движения. Piter.TV получил видео с момента столкновения авто, а также последствия аварии.

Инцидент случился на пересечении Невского проспекта и улицы Марата. Участниками ДТП оказались "Порше", "Шкода" и "Хендэ". На кадрах видно, что авария произошла, когда одна из машин выехала на Невский с Марата, а другая ехала прямо по Невскому в сторону станции метро "Площадь Восстания". Информация о пострадавших уточняется.

Ранее МВД опубликовало видео смертельного ДТП с фурой на улице Калинина.

Видео: Piter.TV