Видео: маршрутка сбила мотоциклиста на Народной улице

Мотоциклист серьезно не пострадал.

Утреннее ДТП в Невском районе Петербурга с участием мотоцикла попало на видео.

Инцидент случился в 9-м часу утра на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта. На кадрах видно, как мотоциклист и маршрутка одновременно пересекают перекресток, после чего происходит столкновение.

По словам очевидцев, водитель "железного коня" отделался ссадинами.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с Народной улицы, на которой микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем.

Видео: Piter.TV