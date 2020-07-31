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Видео: маршрутка сбила мотоциклиста на Народной улице

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Мотоциклист серьезно не пострадал.

Утреннее ДТП в Невском районе Петербурга с участием мотоцикла попало на видео.

Инцидент случился в 9-м часу утра на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта. На кадрах видно, как мотоциклист и маршрутка одновременно пересекают перекресток, после чего происходит столкновение.

По словам очевидцев, водитель "железного коня" отделался ссадинами.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с Народной улицы, на которой микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, маршрутка, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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