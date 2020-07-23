  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:14
105
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: на Народной микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем

0 0

Состояние водителей на данный момент неизвестно.

Утром 23-го июля в Невском районе Петербурга перевернулся микроавтобус после столкновения с легковым автомобилем. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как микроавтобус решает поехать дальше, в то время как другие авто останавливаются у светофора. В это время другой автомобиль поворачивает налево, после чего происходит столкновение. Авария произошла на пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков. Один из участников перевернулся набок и в таком положении "прокатился" по проезжей части. 

Сведения о пострадавших уточняются. На место работает полиция.

Из-за ДТП на участке собралась пробка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Королева ночью горел бистро с шавермой. 

Видео и фото: Piter.TV 

Теги: дтп, микроавтобус, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии