Видео: на Народной микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем

Состояние водителей на данный момент неизвестно.

Утром 23-го июля в Невском районе Петербурга перевернулся микроавтобус после столкновения с легковым автомобилем. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как микроавтобус решает поехать дальше, в то время как другие авто останавливаются у светофора. В это время другой автомобиль поворачивает налево, после чего происходит столкновение. Авария произошла на пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков. Один из участников перевернулся набок и в таком положении "прокатился" по проезжей части.

Сведения о пострадавших уточняются. На место работает полиция.

Из-за ДТП на участке собралась пробка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Королева ночью горел бистро с шавермой.

Видео и фото: Piter.TV