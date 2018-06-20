Видео: на Мурманском шоссе произошла серьезная авария с пострадавшими

На место происшествия приехала реанимация.

Днем 9 апреля на Мурманском шоссе в сторону Разметелово произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, грузовик влетел в Mercedes. В сети появились фото и видео с места происшествия.

На записи видно, как сильно пострадала иномарка в результате аварии. Задняя часть автомобиля уничтожена. На место ДТП приехала реанимация. По предварительным данным тяжелые травмы получил водитель Mercedes.

На месте аварии образовалась большая пробка. Автомобилисты, застрявшие в ней, предупреждают других объезжать этот участок дороги.

Ранее мы писали, что фура переехала мужчину на Старо-Петергофском шоссе.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург