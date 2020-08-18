Видео: легковушку развернуло после ДТП на Московском шоссе

По предварительным данным, как минимум один человек получил ранения.

Момент столкновения машин на Московском шоссе попал на видео. Авария случилась около 8 утра 18-го августа.

Инцидент произошел на перекрестке с улице Ленсовета. На кадрах видно, что одна из машин пыталась повернуть налево, тогда как другая мчалась в прямом направлении. В результате машины "притерлись" к друг другу, "Шкода" развернуло несколько раз вокруг себя, после чего она наехала на дорожное ограждения.

Сведения о пострадавших уточняются. По словам очевидцев, у водителя "Шкоды" живот был в крови.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодой человек погиб после столкновения с грузовиком на улице Седова.

Фото: Piter.TV