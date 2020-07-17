ДТП с полицейской машиной на Московском шоссе попало на видео

Днем 17-го июля в Московском районе Петербурга произошло ДТП. Одним из участников стала машина с синими номерами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Авария случилась на пересечении Московского шоссе и улицы Ленсовета.
На кадрах видно, что "Дэу" попытался повернуть налево, после чего произошло столкновение с полицейской машиной. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели достали водителя из перевернувшейся машины на Маршала Жукова.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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