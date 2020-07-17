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ДТП с полицейской машиной на Московском шоссе попало на видео

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По словам очевидцев, за рулем "Дэу" находится девушка.

Днем 17-го июля в Московском районе Петербурга произошло ДТП. Одним из участников стала машина с синими номерами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Авария случилась на пересечении Московского шоссе и улицы Ленсовета. 

На кадрах видно, что "Дэу" попытался повернуть налево, после чего произошло столкновение с полицейской машиной. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели достали водителя из перевернувшейся машины на Маршала Жукова. 

Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дтп, перекресток, полицейская машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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