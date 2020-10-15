Видео: две легковушки "прижали" друг друга на перекрестке Моховой и Пестеля

Пользователи удивились, как можно было попасть утром в ДТП, когда дороги "пустые".

Утром 15-го октября в центре Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Предполагается, что один из участников ДТП ехал на запрещающий сигнал светофора. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент случился на перекрестке Моховой улицы и улицы Пестеля около 7 часов утра. Одна из машин хотела повернуть, в то время как вторая неслась в прямом направлении. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пешеходном переходе на Индустриальном проспекте сбили трех женщин.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK