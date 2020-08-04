Видео: на проспекте Медиков на пешеходном переходе сбили человека

Свидетели утверждают, что там не работает светофор.

Пешеход попал под колеса автомобиля на проспекте Медиков. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла недалеко от Кантемировского моста. По словам очевидцев, там не работает светофор.

На кадрах видно, как пешеход пытается пересечь проезжую часть, когда на него наезжает автомобиль. Причем в этот момент авто повернуло направо в сторону человека.

На место прибыли медики.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Парнасе произошло массовое ДТП.

Видео: Piter.TV