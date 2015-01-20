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В Кировском районе произошло жесткое ДТП с каршерингом и "ВАЗ"

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По предварительным данным, столкновение было лобовым.

Ночью 31-го июля в Кировском районе на улице Маршала Говорова произошло серьезное ДТП с участием "ВАЗ" и каршерингового авто. Очевидец поделился видео с места.

На кадрах видно, что в результате столкновения у машин выбило стекла, они оказались на проезжей части. Движение трамваев было заблокировано. По предварительным данным, есть пострадавший. 

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции.

Ранее Piter.TV показал, как Kia перевернулась несколько раз в результате столкновения на Наличной улице. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Ростовский 

Теги: дтп, каршеринг
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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