Видео: доставщик еды на мотоцикле врезался в машину на Маршала Блюхера

Вчера, 7 октября, на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги мотоциклист врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность официальная страница" в "ВКонтакте".
На кадрах видно, что мотоциклом управлял доставщик еды. На скорости он въехал в авто, которое в тот момент поворачивало налево. По словам очевидцев, пострадавший в порядке, медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Трефолева столкнулись фура и легковушка. Погибла женщина.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все