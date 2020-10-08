Видео: доставщик еды на мотоцикле врезался в машину на Маршала Блюхера

Мотоциклист не пострадал.

Вчера, 7 октября, на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги мотоциклист врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность официальная страница" в "ВКонтакте".

На кадрах видно, что мотоциклом управлял доставщик еды. На скорости он въехал в авто, которое в тот момент поворачивало налево. По словам очевидцев, пострадавший в порядке, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Трефолева столкнулись фура и легковушка. Погибла женщина.

Видео: Piter.TV