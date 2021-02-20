ДТП на Литейном проспекте перекрыло движение

Сообщение о происшествии поступило в 10-м часу утра.

Утром 20-го февраля на Литейном проспекте столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". По предварительным данным от источника Piter.TV, в аварии пострадало два человека. Они получили, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму. Водители отказались от госпитализации.

На кадрах видно, что одна машина влетела в другую, когда та разворачивалась. Так как на дороге всего две полосы в одну сторону, движение оказалось заблокировано.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Тихорецком проспекте маршрутка врезалась в уборочный трактор.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"