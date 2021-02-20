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ДТП на Литейном проспекте перекрыло движение

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Сообщение о происшествии поступило в 10-м часу утра.

Утром 20-го февраля на Литейном проспекте столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". По предварительным данным от источника Piter.TV, в аварии пострадало два человека. Они получили, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму. Водители отказались от госпитализации. 

На кадрах видно, что одна машина влетела в другую, когда та разворачивалась. Так как на дороге всего две полосы в одну сторону, движение оказалось заблокировано. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Тихорецком проспекте маршрутка врезалась в уборочный трактор. 

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дтп, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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