ДТП на Литейном проспекте перекрыло движение

Утром 20-го февраля на Литейном проспекте столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". По предварительным данным от источника Piter.TV, в аварии пострадало два человека. Они получили, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму. Водители отказались от госпитализации.
На кадрах видно, что одна машина влетела в другую, когда та разворачивалась. Так как на дороге всего две полосы в одну сторону, движение оказалось заблокировано.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Тихорецком проспекте маршрутка врезалась в уборочный трактор.
Видео: Piter.TV
Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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