  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:30
116
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

На Тихорецком проспекте маршрутка врезалась в уборочный трактор

0 0

ДТП остановило движение трамваев.

Утром 20 февраля на севере Петербурга произошла авария с участием маршрутки и уборочного трактора. В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что маршрутный автобус врезался в уборочный трактор на Тихорецком проспекте в районе улицы Раевского. В результате ДТП оказались перекрыты все полосы, остановлено движение трамваев.

Автомобилистов попросили быть осторожными при объезде аварии, так как почти в том же месте столкнулись такси и иномарка.

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в столб и перевернулся на крышу на Дунайском проспекте.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Брезгин

Теги: авария, дтп с маршруткой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
amermolin
Сегодня 10:24

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии