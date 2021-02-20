На Тихорецком проспекте маршрутка врезалась в уборочный трактор

ДТП остановило движение трамваев.

Утром 20 февраля на севере Петербурга произошла авария с участием маршрутки и уборочного трактора. В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что маршрутный автобус врезался в уборочный трактор на Тихорецком проспекте в районе улицы Раевского. В результате ДТП оказались перекрыты все полосы, остановлено движение трамваев.

Автомобилистов попросили быть осторожными при объезде аварии, так как почти в том же месте столкнулись такси и иномарка.

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в столб и перевернулся на крышу на Дунайском проспекте.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Брезгин