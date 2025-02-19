Легковушка сбила курьера на Литейном мосту

Информация о состоянии курьера пока не разглашается. Известно, что его доставили в реанимацию.

Вечером 18 февраля на Литейном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и электровелосипеда, как сообщает Telegram-канал "Мегаполис".

Легковой автомобиль столкнулся с электровелосипедом, на котором находился доставщик еды. По словам очевидцев, столкновение было достаточно серьезным: велосипед отлетел примерно на 70 метров от автомобиля.

Информация о состоянии курьера пока не разглашается. Известно, что его доставили в реанимацию.

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