На Лиговском проспекте из-за аварии образовалась километровая пробка

Движение затруднено от станции метро "Лиговский проспект" до ТРЦ "Галерея".

В понедельник, 19 августа, напротив дома №48 на Лиговском проспекте столкнулись "Газель" и легковушка. В результате ДТП образовался затор от станции метро "Лиговский проспект" до ТРЦ "Галерея". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Автомобили столкнулись в среднем ряду. Другие водители вынуждены объезжать место аварии, чтобы продолжить движение. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на КАД.

Видео: Piter.TV