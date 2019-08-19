  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:59
32
Cherepanov
Код вставки плеера

На Лиговском проспекте из-за аварии образовалась километровая пробка

0 0

Движение затруднено от станции метро "Лиговский проспект" до ТРЦ "Галерея".

В понедельник, 19 августа, напротив дома №48 на Лиговском проспекте столкнулись "Газель" и легковушка. В результате ДТП образовался затор от станции метро "Лиговский проспект" до ТРЦ "Галерея". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Автомобили столкнулись в среднем ряду. Другие водители вынуждены объезжать место аварии, чтобы продолжить движение. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на КАД.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп спб, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии