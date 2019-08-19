Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на КАД

Водитель врезался в силовое ограждение.

Утром 19 августа в на КАД в Курортном районе Петербурга произошло ДТП, есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба ОБ ДПС №3 ГИБДД.

Инцидент произошел около 11:10 на внешнем кольце 0-го км КАД. По предварительным данным, водитель "Опеля" 1970-го года рождения не справился с управлением и врезался в силовое ограждение.

Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ДТП на Васильевском острове перегородило движение трамваев.

Видео: vk.com/dorinspb