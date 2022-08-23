На Лесном каршеринг снес светофор

Машина заблокировала трамвайные пути.

В ночь на вторник, 23 августа, на Лесном проспекте произошла авария с участия каршеринга. Автомобиль влетел в опору дорожного знака и задел светофор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел возле дома № 77. Водитель "прихватил" светофор и уронил его на трамвайные рельсы, в результате чего проезд был заблокирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Как рассказали очевидцы, в машине находились мужчина и женщина. После столкновения с рядом препятствий они вышли из салона, чтобы оценить ущерб.





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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург