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На Лесном каршеринг снес светофор

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Машина заблокировала трамвайные пути.

В ночь на вторник, 23 августа, на Лесном проспекте произошла авария с участия каршеринга. Автомобиль влетел в опору дорожного знака и задел светофор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел возле дома № 77. Водитель "прихватил" светофор и уронил его на трамвайные рельсы, в результате чего проезд был заблокирован. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Как рассказали очевидцы, в машине находились мужчина и женщина. После столкновения с рядом препятствий они вышли из салона, чтобы оценить ущерб.



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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп и чп, закрыл проезд трамваю, каршеринг снес светофор, лесной проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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