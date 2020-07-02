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Водитель пытался уйти от погони и попал в ДТП

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Количество участников аварии увеличилось до трех.

Водитель пытался уйти от полицейских и попал в ДТП. Он врезался в автомобили, которые столкнулись ранее. Об этом рассказал очевидец в социальных сетях.

Инцидент произошел на Ленинградской улице. Водитель "Кадиллака" выехал на встречное движение, а затем "притерся" к другому авто. По словам очевидца, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Судя по кадрам, ДТП было серьезным. О пострадавших информации пока не поступало. На место прибыла реанимация. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка врезалась в стоящий автобус на Киевском шоссе. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, погоня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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