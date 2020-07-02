Водитель пытался уйти от погони и попал в ДТП

Количество участников аварии увеличилось до трех.

Водитель пытался уйти от полицейских и попал в ДТП. Он врезался в автомобили, которые столкнулись ранее. Об этом рассказал очевидец в социальных сетях.

Инцидент произошел на Ленинградской улице. Водитель "Кадиллака" выехал на встречное движение, а затем "притерся" к другому авто. По словам очевидца, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Судя по кадрам, ДТП было серьезным. О пострадавших информации пока не поступало. На место прибыла реанимация.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка врезалась в стоящий автобус на Киевском шоссе.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK