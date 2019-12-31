Легковушка врезалась в стоящий автобус на Киевском шоссе

Машина получила серьезные повреждения.

Утром в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП произошло на Киевском шоссе в направлении Петербурга. Дорогу не поделили Renault и рейсовый автобус К-18А, который следовал из Гатчины в город на Неве.

Очевидцы сообщили, что по не понятным причинам легковушка на приличной скорости сзади въехала в общественный транспорт. В итоге на дороге образовался многокилометровый затор. О пострадавших информация не поступала.

Накануне автомобиль протаранил кафе в Петербурге.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Константин Жуков)