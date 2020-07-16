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Видео: в центре Петербурга перевернулся легковой автомобиль

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Никто не пострадал.

Утром 16-го июля в Центральном районе Петербурга ДТП  привело к "перевертышу" посреди дороги. Piter.TV опубликовал видео с момента происшествия.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области инцидент на пересечении Кирочной улицы и Суворовского проспекта произошел около 07:05. Легковушка выехала на перекресток, после чего произошло столкновение, и она перевернулась набок.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Купчино каршеринг протаранил несколько машин и завалился на бок. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перевертыш, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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