Видео: в центре Петербурга перевернулся легковой автомобиль

Никто не пострадал.

Утром 16-го июля в Центральном районе Петербурга ДТП привело к "перевертышу" посреди дороги. Piter.TV опубликовал видео с момента происшествия.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области инцидент на пересечении Кирочной улицы и Суворовского проспекта произошел около 07:05. Легковушка выехала на перекресток, после чего произошло столкновение, и она перевернулась набок.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Купчино каршеринг протаранил несколько машин и завалился на бок.

Видео: Piter.TV