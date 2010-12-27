ДТП на Кингисеппском шоссе заблокировало проезд

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

На Кингисеппском шоссе под Красным селом утром 19-го июня столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Вконтакте.

Участниками происшествия стали легковой автомобиль и фура. По словам автора, легковушка врезалась в фуру, когда та выезжала с автозаправочной станции.

Инцидент спровоцировал серьезную пробку. Движение для автобусов и крупногабаритного транспорта практически заблокировано. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" скорость движения на аварийном участке составляет около 7 км/ч. В сторону Красного села также образовался затор. Средняя скорость - 15 км/ч.

В целом дорожно-траспортная ситуация в 8 часов утра оценивается в 4 балла.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге произошло ДТП с участием велосипедиста и трактора.

Фото: vk.com/spb_today