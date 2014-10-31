Участниками аварии на Кантемировской стали два легковых автомобиля, пешеход и светофор

Машина, принадлежащая магазину автозапчастей, не успела затормозить после столкновения с другим автомобилем.

Вечером 11 апреля на Кантемировской улице в Петербурге произошло жесткое ДТП. Легковушка врезалась в другое авто, сбила пешехода и светофор. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент случился у дома №37. На кадрах видно, как машина с логотипом автосервиса влетела в автомобиль, который хотел повернуть налево, затем сбила человека, который стоял у дороги, и снес дорожный знак вместе со светофором. Пешехода отбросило на несколько метров. Также у дороги находился курьер, ему чудом удалось избежать аварии.

Машины остались без переднего бампера. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Приморском шоссе пострадала 18-летняя девушка. Она находилась в автомобиле, водитель которого не справился с управлением.

Видео: Piter.TV