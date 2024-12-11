В Петербурге будут судить водителя УАЗ за смертельное ДТП на Искровском

Пострадавшая женщина-пешеход умерла в больнице от полученных травм вскоре после инцидента.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 76-летнего жителя города, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, 16 мая предыдущего года обвиняемый, управляя автомобилем марки "УАЗ Патриот", остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом возле дома 21 на Искровском проспекте, пропуская мужчину, пересекавшего дорогу. Однако, не удостоверившись в безопасности своего маневра, он продолжил движение и не заметил 61-летнюю женщину, которая тоже переходила проезжую часть. В итоге произошел наезд.

Женщина умерла в больнице от полученных травм вскоре после инцидента. Дело передано в Невский районный суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура в 2024 году помогла погасить задолженность по зарплате более 2 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV