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Легковушка снесла забор на Фучика в результате ДТП

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Инцидент произошел днем 28 августа.

На пересечении улицы Фучика и Бухарестской улицы произошло ДТП с участием трех транспортных средств, одна из машин снесла забор. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял на видео последствия аварии.

Три легковушки встретились около пешеходного перехода на перекрестке. Из-за удара "Шкода" пробила ограждение. О пострадавших информации нет. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на севере КАД грузовик влетел в лесовоз. Кабина фуры серьезно пострадала, однако, по сообщению очевидцев, водитель остался в порядке. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп на фучика, ограждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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