Легковушка снесла забор на Фучика в результате ДТП

Инцидент произошел днем 28 августа.

На пересечении улицы Фучика и Бухарестской улицы произошло ДТП с участием трех транспортных средств, одна из машин снесла забор. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял на видео последствия аварии.

Три легковушки встретились около пешеходного перехода на перекрестке. Из-за удара "Шкода" пробила ограждение. О пострадавших информации нет. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на севере КАД грузовик влетел в лесовоз. Кабина фуры серьезно пострадала, однако, по сообщению очевидцев, водитель остался в порядке.

Видео: Piter.TV