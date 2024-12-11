На Дунайском проспекте в Петербурге автомобиль снёс ограждение

Авария произошла до поворота на Среднерогатскую улицу.

На Дунайском проспекте в Московском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль снес ограждение. Инцидент произошел незадолго до поворота на Среднерогатскую улицу.

По словам очевидцев, обстоятельства ДТП остаются неизвестными, однако по предварительным данным, пострадавших нет. При этом, по информации свидетелей, на месте аварии наряд ДПС не наблюдался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге у пожилой женщины украли раритетные чемоданы во время переезда.

Видео: Piter.TV