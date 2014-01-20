Грузовик столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Дунайском проспекте

В результате аварии пострадали 33-летний водитель Volkswagen и его пассажирки, женщины 30-ти и 59-ти лет.

Вечером в четверг, 26 декабря, полиция получила сообщение о ДТП рядом с домом 48, корпус 1 на Дунайском проспекте.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 48-летний водитель грузовика Mercedes с прицепом столкнулся с четырьмя машинами, стоящими на светофоре: Volkswagen Polo, "Газелью", Great Wall и Skoda Rapid. В результате аварии пострадали 33-летний водитель Volkswagen и его пассажирки, женщины 30-ти и 59-ти лет.

Пострадавших отвезли в больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Сейчас ведется расследование обстоятельств ДТП.

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Фото: Telegram / Петербург с огоньком