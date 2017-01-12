В салоне авто находилась девушка. Её госпитализировали.

Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Невском районе Петербурга. Об этом 28 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла около 20 часов. Водитель иномарки Hyundai Solaris влетел в столб напротив дома № 10/1 на Дальневосточном проспекте. В результате столкновения водитель скончался на месте. В салоне авто находилась девушка, которую отвезли в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

По словам очевидцев, за несколько секунд до аварии водителя такси кто-то подрезал, мужчина начал ругаться, не справился с управлением и врезался в столб. Девушка-пассажир сидела на заднем сидении. Она отделалась травмами руки и ноги.

Ранее на видео попало ДТП на Невском проспекте, в котором пострадала женщина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Елена Щёткина