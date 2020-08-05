Видео: автомобиль потерял передний бампер после аварии на Петроградке

Жесткое столкновение двух легковых автомобилей в Петроградском районе попало на видео. Инцидент случился вчера, 4 августа.
Авария произошла на перекрестке Большого проспекта П.С. и улицы Шамшева. Пользователи объяснили причину ДТП светофором, который появился на перекрестке.
Я тоже там ушатался. Давно пора было осветофорить, конечно.
написал Виталий Котов.
О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, что автомобиль одного из участников ДТП серьезно пострадал.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино неадекватный мужчина требовал вызвать ему десант и инопланетян.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все