Видео: автомобиль потерял передний бампер после аварии на Петроградке

Одна из машин вылетела на пешеходный переход, но в этот момент там никого не было.

Жесткое столкновение двух легковых автомобилей в Петроградском районе попало на видео. Инцидент случился вчера, 4 августа.

Авария произошла на перекрестке Большого проспекта П.С. и улицы Шамшева. Пользователи объяснили причину ДТП светофором, который появился на перекрестке.

Я тоже там ушатался. Давно пора было осветофорить, конечно. написал Виталий Котов.

О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, что автомобиль одного из участников ДТП серьезно пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино неадекватный мужчина требовал вызвать ему десант и инопланетян.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK