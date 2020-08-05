  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:47
159
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: автомобиль потерял передний бампер после аварии на Петроградке

0 0

Одна из машин вылетела на пешеходный переход, но в этот момент там никого не было.

Жесткое столкновение двух легковых автомобилей в Петроградском районе попало на видео. Инцидент случился вчера, 4 августа.

Авария произошла на перекрестке Большого проспекта П.С. и улицы Шамшева. Пользователи объяснили причину ДТП светофором, который появился на перекрестке. 

Я тоже там ушатался. Давно пора было осветофорить, конечно.

написал Виталий Котов.

О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, что автомобиль одного из участников ДТП серьезно пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино неадекватный мужчина требовал вызвать ему десант и инопланетян. 

Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, перекресток, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии