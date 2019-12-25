Иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП в Невском районе

Днем 28-го декабря в Невском районе столкнулись "Ниссан" и "БМВ". По предварительным данным, пострадал как минимум один человек, узнал Piter.TV от источника.
Инцидент произошел на пересечении улицы Бабушкина и Железнодорожном проспекте. В результате столкновения "БМВ" вылетел на тротуар.
Водитель, предположительно, получил травму головы и ноги. На место прибыли медики.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что уходящий от погони автомобилист столкнулся с полицейской машиной.
Фото: pixabay.com
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