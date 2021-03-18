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Видео: иномарка влетела в припаркованное авто на повороте на Английском проспекте

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Водитель не рассчитал расстояние при повороте.

"Фольксваген" врезался в припаркованный автомобиль на Английском проспекте. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Инцидент произошел утром 18 марта у дома №40. На кадрах видно, как белая иномарка резко стартует после загоревшегося "зеленого" сигнала, после чего поворачивает и врезается в припаркованную машину. В результате пострадали оба автомобиля. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала пьяных пассажиров, побивших таксиста и его "Фольксваген" на проспекте Луначарского. Кроме того, злоумышленники украли его вещи. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, поворот, припаркованная машина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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