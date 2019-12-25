Задержаны пьяные пассажиры, побившие таксиста и его "Фольксваген" на проспекте Луначарского

Также мужчины отняли у водителя смартфон и ключи от машины.

Вечером 16 марта двое неизвестных мужчин лишили местного таксиста его автомобиля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел у дома №94 по проспекту Луначарского: злоумышленники, ехавшие в том самом такси, открыто похитили у водителя телефон и ключи от "Фольксваген Поло", побили автомобилиста и повредили машину.

32-летний мужчина оцени ущерб в 41 тысячу рублей. Через несколько часов в тот же день полиция задержала предполагаемых угонщиков, 44-летний и 38-летний мужчины были пьяны. Обоих доставили в отдел, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Одного из злоумышленников поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что неизвестные украли вещи из кабины грузовика на Суздальском проспекте.

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