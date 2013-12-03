На "Академической" столкнулись немецкие автомобили, рассказали очевидцы

Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Днем в субботу, 6 февраля у станции метро "Академическая" произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Фото с места происшествия разместили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Немецкий автопром побился на Науки у Академической – написал очевидец в группе

Видео момента аварии оказалось в распоряжении Piter.tv. На записи с камер видно, как на оживленном перекрестке с большим количеством автомобилей водители машин не разобрались, кто будет поворачивать первым.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Информации о пострадавших пока не поступало.

Видео: Piter.tv