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На "Академической" столкнулись немецкие автомобили, рассказали очевидцы

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Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Днем в субботу, 6 февраля у станции метро "Академическая" произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Фото с места происшествия разместили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Немецкий автопром побился на Науки у Академической

– написал очевидец в группе

Видео момента аварии оказалось в распоряжении Piter.tv. На записи с камер видно, как на оживленном перекрестке с большим количеством автомобилей водители машин не разобрались, кто будет поворачивать первым. 

Ранее мы сообщали о том, что на КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Информации о пострадавших пока не поступало.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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