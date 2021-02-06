На КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Видео аварии 6 февраля показал очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что несколько автомобилей столкнулись на севере Кольцевой автодороги (26 км внутреннего кольца), спровоцировав пробку.
Уточняется, что авария произошла между развязками с проспектами Культуры и Энгельса. По предварительной информации, участниками аварии стали минимум шесть автомобилей.
Ранее мы сообщали о том, что в Кировском районе Ленобласти пьяный мужчина угнал машину у жены своего приятеля и попал в ДТП.
Видео: vk.com/spb_today
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