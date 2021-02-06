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На КАД в Петербурге произошло массовое ДТП

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Информации о пострадавших пока не поступало.

На КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Видео аварии 6 февраля показал очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что несколько автомобилей столкнулись на севере Кольцевой автодороги (26 км внутреннего кольца), спровоцировав пробку.

Уточняется, что авария произошла между развязками с проспектами Культуры и Энгельса. По предварительной информации, участниками аварии стали минимум шесть автомобилей.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировском районе Ленобласти пьяный мужчина угнал машину у жены своего приятеля и попал в ДТП.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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