Видео: В ДТП с инкассаторской машиной в Москве погиб человек

В сети опубликовано видео с места страшного ДТП, произошло столкновение грузовой машины марки МАЗ и автомобиля Renault. Один человек скончался.

Сегодня утром, 20 марта, в Москве на улице Угрешская, на юго-востоке столицы, произошло смертельное ДТП с участием инкассаторской машины и грузовика.

ДТП произошло около 7 часов утра. Столкнулись грузовик "МАН", и инкассаторская машина "Рено", В результате ДТП сильно пострадала кабина "Рено". Один человек скончался на месте ДТП, остальным потребовалась помощь медиков.

ГИБДД предстоит выяснить все детали ДТП.

Ранее на Piter.TV: ФСБ опубликовало видео с арсеналом ОПГ из 90х.

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