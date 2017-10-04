На Выборгском шоссе автомобиль инкассаторов столкнулся с легковушкой

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

Накануне, 9 мая, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием инкассаторской машины. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В 20:48 на пересечении Выборгского шоссе и улицы Жени Егоровой лоб в лоб столкнулись легковушка и автомобиль банка "ВТБ". В результате случившегося пострадал один человек, им оказался водитель иномарки "Шевроле", которая сложилась пополам, передает свидетель инцидента. Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Ранее на Piter.tv: в поселке Новая Ижора сын обнаружил 90-летнего отца с ножницами в груди.

Фото: Pexels