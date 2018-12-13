В Подмосковье обнаружен тайник с оружием ОПГ 90х

Следком и ФСБ опубликовали видео смертоносной находки, которая принадлежала одной из ОПГ, действующей в 90х 2000х годах.

Сотрудниками СК СУ РФ совместно с сотрудниками ФСБ России проведен обыск на территории Московской области. В ходе следственных действий обнаружен тайник с оружием, который принадлежал одной из организованных преступных группировок, которая действовала на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах.

На счету этой ОПГ похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. В рамках уголовного дела задержан ряд соучастников, в том числе два киллера.

В настоящее время расследование уголовного дела находится в активной стадии, поэтому более подробная информация может повредить следствию. Сейчас следователи Следственного комитета при оперативном сопровождении ФСБ России проводят работу, направленную на установление других эпизодов преступной деятельности ОПГ. СУ СК РФ

Найден арсенал оружия поражает масштабами: десятки экземпляров винтовок, гранатометов, автоматов Калашникова различной модификации, пистолетов-пулеметов УЗИ, Витязь, Скорпион, других видов оружия, 36 килограммов взрывчатых веществ, более 15 тысяч штук патронов к различным типам оружия, а также множественные основные части к огнестрельному оружию.

Видео: СУ СК РФ, ФСБ РФ

Фото: скриншот видео