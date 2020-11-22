Момент столкновения курьера с легковушкой на Васильевском острове попал на видео

От удара молодого человека подбросило в воздух.

Вечером в воскресенье, 22 ноября, стало известно об аварии на Васильевском острове, в которую попал велосипедист-курьер и легковой автомобиль. Авария произошла на перекрестке Детской улицы и Среднего проспекта. Момент ДТП с камер наблюдения оказался в распоряжении Piter.tv.

На кадрах видео можно заметить, как от столкновения с машиной на повороте спешащего курьера подбросило в воздухе. Приземлившись на рюкзак, молодой человек смог встать. Однако позже его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Индустриального и Косыгина столкнулись автобус и легковушка. В ДТП пострадали три пассажира автобуса.

Фото, видео: Piter.tv