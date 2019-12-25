В Колпино в аварии каршеринга с автобусом пострадали 4 человека

Водитель каршеринга не справился с управлением.

Полицией проводится проверка по факту ДТП каршеринга с автобусом в Колпино 10 сентября. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возле дома 38 по улице Веры Слуцкой в Колпино около девяти часов утра 29-летний водитель, управляя автомобилем каршеринга Renault Arkana, не справился с управлением и наехал на стоящий в крайней левой полосе на запрещающий сигнал светофора автобус под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП госпитализированы водитель Renault в тяжелом состоянии, а также его 29-летний пассажир и пассажиры автобуса, 1959 и 1993 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести.

Массовое ДТП на КАД Петербурга стало причиной пробки 10 сентября.

Фото: МВД