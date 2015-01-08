Баскетболист за рулём кабриолета объяснил ДТП на юго-востоке Москвы выбежавшей кошкой

На сообщения СМИ по поводу объявления его в полицейский розыск мужчина отметил, что к нему никто не обращался по этому вопросу.

Причиной аварии на Подольской улице в московском районе Марьино стала выбежавшая на дорогу кошка. Об этом сообщил владелец пострадавшего в аварии кабриолета в беседе с телеканалом "360".

Мужчина, который профессионально занимается баскетболом, сообщил, что был трезв во время аварии и совершил опасный манёвр ради безопасности животного. Кроме того, он опроверг, что оставил получившую травмы пассажирку в салоне и отметил, что сам пострадал лишь незначительно.

На сообщения СМИ по поводу объявления его в полицейский розыск мужчина отметил, что к нему никто не обращался по этому вопросу, а он находится дома и никак не скрывается.

Ранее мы сообщили о том, что лиса с лисятами пришла на территорию московской школы.

Видео: телеканал "360"