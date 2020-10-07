Паровозик из 9 машин собрал пробку на Дороге Жизни

Автомобилисты стоят в заторе по 40 минут.

Утром 7 октября на Дороге Жизни, при выезде из Всеволожска, произошла массовая авария. По словам очевидцев, здесь столкнулись 9 машин. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что все столкнувшиеся машины встали друг за другом паровозиком. Участники аварии полностью перегородили проезд по одной из полос.

Чтобы объехать ДТП, другим автомобилистам приходится снижать скорость. В результате на Дороге Жизни образовалась 5-километровая пробка. Автомобилисты стоят в заторе по 40 минут.

Ранее мы писали, что момент ДТП c двумя легковушками в Пушкине попал на видео.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Григас