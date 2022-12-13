Автобус опрокинул инкассаторскую машину на Савушкина

Водитель общественного транспорта проехал на красный сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал.

В ночь на четверг, 19 января, на улице Савушкина в Петербурге произошла крупная авария. Автобус №211 без пассажиров следовал в парк и врезался в инкассаторскую машину. Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

Столкновение случилось под виадуком ЗСД. Служебный транспорт съезжал с Планерного путепровода на Приморский проспект, а автобус двигался по направлению к выезду из города. В результате ДТП пострадавших нет.

Как отметила пресс-служба перевозчика АО "Третий парк", в случившемся виноват их сотрудник, который не обратил внимание на красный сигнал светофора. Стаж вождения превышает 20 лет, в компании он работает с 2016 года.

Ранее мы сообщили о том, что в крупном ДТП с автопоездом на трассе "Петергоф – Кейкино" пострадали граждане Китая.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Макридин)