Пожилой водитель сбил девушку и шестилетнего ребёнка на Южном полукольце

Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 16 августа, на "Санкт-Петербургском южном полукольце" пожилой мужчина на Daewoo Nexia, сбил 24-летнюю девушку и 6-летнего мальчика во время движения по "Санкт-Петербургскому южному полукольцу". Об этом стало известно Piter.TV.

Водитель проезжал в сторону Мги от Кировска и не заметил несовершеннолетнего и его спутницу, переходивших дорогу в зоне пешеходного перехода.

В результате ребёнок был доставлен в больницу Шлиссельбурга в тяжёлом состоянии — он получил закрытую черепно-мозговую травму, а также травмы груди и живота. Девушка также госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер на Honda потерял сознание и вылетел на встречку на Приморском шоссе.

Фото: Piter.TV