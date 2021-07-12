Пенсионер на Honda потерял сознание и вылетел на встречку на Приморском шоссе

В результате произошло столкновение с автомобилем Lada. Пострадали трое, в том числе — пожилой водитель иномарки.

Вечером вторника, 16 августа, на Приморском шоссе случилось крупное ДТП. Пожилой водитель иномарки Honda вылетел на встречную полосу и не смог избежать столкновения с Lada. В результате пострадали 3 человека. Об этом сообщается в паблике "Дорожный инспектор" ВКонтакте.

Авария случилась примерно в 19:00 у дома №154. На месте работали 8 человек ПСО Приморского района ПСЧ 59. Среди пострадавших оказался сам 77-летний водитель Honda, а также 16-летний юноша на пассажирском сидении и женщина. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно отмечается, что причиной аварии стало плохое самочувствие водителя иномарки и потеря сознания.

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Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор