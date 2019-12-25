На КАД в результате столкновения двух иномарок погиб уроженец Саратовской области

По факту произошедшего проводится проверка.

В пятницу, 17 августа, на 44 км а/д "А-118" произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 34-летний уроженец Саратовской области за рулём Hyundai E-Mighty неправильно выбрал скорость и совершил наезд на стоящий в крайнем правом ряду Volvo FH-12 с прицепом под управлением владельца 1975 года рождения.

В результате водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что 19-летний автомобилист без прав устроил тройное ДТП на Гаккелевской.

Фото: Piter.TV