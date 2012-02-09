У Володарского моста столкнулись Kia и Suzuki

Точных сведений о пострадавших не поступало,

Вечером воскресенья, 4 сентября, примерно в 17:32 возле Володарского моста произошло ДТП с участием иномарок Kia Ceed и Suzuki Grand Vitara. О столкновении сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным в комментариях, к месту аварии подъехали 3 автомобиля реанимации. На фотографиях удалось запечатлеть пожарную машину и сильно деформированную Kia.

Точных данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Кораблестроителей столкнулись легковушка и "Газель".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург