У Володарского моста столкнулись Kia и Suzuki

Вечером воскресенья, 4 сентября, примерно в 17:32 возле Володарского моста произошло ДТП с участием иномарок Kia Ceed и Suzuki Grand Vitara. О столкновении сообщили очевидцы в соцсетях.
По данным в комментариях, к месту аварии подъехали 3 автомобиля реанимации. На фотографиях удалось запечатлеть пожарную машину и сильно деформированную Kia.
Точных данных о пострадавших пока не поступало.
Ранее мы сообщили о том, что на улице Кораблестроителей столкнулись легковушка и "Газель".
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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