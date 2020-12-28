  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Кораблестроителей столкнулись легковушка и "Газель"
Сегодня, 18:58
157
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Кораблестроителей столкнулись легковушка и "Газель"

0 0

Автомобили снесли светофор.

Сегодня, 4 сентября, в Василеостровском районе столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Машины снесли светофор, он "развалился" на проезжей части.  У фургона оторвало заднюю ось. Повреждения получила и легковушка. 

На место ДТП прибыли полицейские и сотрудники ДПС. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: В Ленобласти водители увидели маленького олененка.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Валёк Камашенков)

Теги: снесли светофор, столкнулись две машины, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии