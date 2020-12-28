На улице Кораблестроителей столкнулись легковушка и "Газель"

Автомобили снесли светофор.

Сегодня, 4 сентября, в Василеостровском районе столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Машины снесли светофор, он "развалился" на проезжей части. У фургона оторвало заднюю ось. Повреждения получила и легковушка.

На место ДТП прибыли полицейские и сотрудники ДПС. Подробности уточняются.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Валёк Камашенков)