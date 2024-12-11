УАЗ и грузовик столкнулись между Кингисеппом и Слацами

Пострадавший доставщик Почты России был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии.

Вечером в понедельник, 13 января, на трассе в Ленобласти произошла авария, в которой столкнулись автомобиль Почты России и грузовик. Водитель серьезно пострадал.

Как пишет spb.aif.ru, инцидент произошел неподалеку от железнодорожной станции Туганы, на участке между Кингисеппом и Слацами.

Пострадавший доставщик Почты России был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии. В данный момент полиция занимается расследованием обстоятельств ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе "Кола" поcтрадал шестимесячный ребенок.

Фото: Piter.TV