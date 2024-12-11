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УАЗ и грузовик столкнулись между Кингисеппом и Слацами
Сегодня, 16:53
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УАЗ и грузовик столкнулись между Кингисеппом и Слацами

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Пострадавший доставщик Почты России был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии.

Вечером в понедельник, 13 января, на трассе в Ленобласти произошла авария, в которой столкнулись автомобиль Почты России и грузовик. Водитель серьезно пострадал.

Как пишет spb.aif.ru, инцидент произошел неподалеку от железнодорожной станции Туганы, на участке между Кингисеппом и Слацами.

Пострадавший доставщик Почты России был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии. В данный момент полиция занимается расследованием обстоятельств ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе "Кола" поcтрадал шестимесячный ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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