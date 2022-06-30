Полицейская машина столкнулась с иномаркой у станции "Технологический институт"

Авария собрала вокруг себя внушительную пробку и несколько патрульных автомобилей.

В четверг, 30 июня, около 8 утра на Московском проспекте произошло ДТП с участием полицейской машины. Произошедшее засняли очевидцы, выложив кадры в соцсетях.

Автомобиль полицейских столкнулся с "Митсубиси" рядом со станцией метро "Технологический институт". Причина аварии пока не установлена.

Рядом с местом ДТП дежурит реанимация и несколько патрульных машин. Кроме того: авария привела к сильному затору на перекрёстке.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД легковушка сбила лося.

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