В Шушарах в аварии погиб 60-летний водитель

Два человека получили травмы средней степени тяжести.

В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, 11 октября около 11:20 произошло столкновение "Ниссан Кашкай" и "ГАЗель". В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил водитель Nissan 1959 года рождения. Водителя и пассажира второго автомобиля госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее троллейбус и легковушка прижались "щеками" на Суворовском проспекте.

Фото: ГИБДД