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В Шушарах в аварии погиб 60-летний водитель
Сегодня, 13:29
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nastya960

В Шушарах в аварии погиб 60-летний водитель

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Два человека получили травмы средней степени тяжести.

В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, 11 октября около 11:20 произошло столкновение "Ниссан Кашкай" и "ГАЗель". В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил водитель Nissan 1959 года рождения. Водителя и пассажира второго автомобиля госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее троллейбус и легковушка прижались "щеками" на Суворовском проспекте.

Фото: ГИБДД

Теги: дтп шушары, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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